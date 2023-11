Pregled - svet, 15. 11. (sreda)

GAZA - Izraelske sile so vdrle območje bolnišnice Al Šifa v Gazi, ki je brez elektrike, vode in kisika. Predstavnica organizacije Zdravniki brez meja (MSF) Natalie Thurtle je pojasnila, da so ljudje, ki so poskušali pobegniti iz bolnišnice, prepuščeni na milost in nemilost izraelskega obstreljevanja. V Gazi ni kraja, ki ga ne bomo dosegli, je kasneje izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pripadnike palestinskega oboroženega gibanja Hamas posvaril, da nikjer na območju enklave niso varni.

ŽENEVA - Agencije Združenih narodov in Mednarodni odbor Rdečega križa so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi vdora vojske na območje največje bolnišnice na območju Gaze Al Šifa, v kateri je skupaj z bolniki in osebjem ter razseljenimi osebami več tisoč ljudi. Izpostavili so nujnost zaščite civilistov in pacientov. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je poudaril, da tudi če se zdravstvene ustanove uporabljajo v vojaške namene, še vedno "veljajo načela razlikovanja, previdnosti in sorazmernosti".

GAZA - Prek mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom je v palestinsko enklavo vstopil prvi tovornjak z gorivom po začetku obleganja Gaze 7. oktobra. Informacijo egiptovskih medijev je potrdila agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). ZN v Gazi naj bi bilo gorivo tudi namenjeno. Po navedbah UNRWA to ne bo zadostovalo. "To je enakovredno polovici tovornjaka! Sploh ne zadostuje. Potrebujemo veliko več," so zapisali pri agenciji.

BERLIN - Nadzor na mejah s Poljsko, Češko, Švico in Avstrijo se bo še dolgo časa nadaljeval, je v bundestagu izjavil nemški kancler Olaf Scholz. Pojasnil je, da je vlada od zveznih dežel dobila podporo za vzpostavitev celovitih ukrepov za nadzor na mejah v bližnji prihodnosti in za dlje časa. Pri tem bodo sodelovali s sosednjimi državami, je še dodal.

LONDON/KIGALI - Britansko vrhovno sodišče je ugotovilo nezakonitost spornega migracijskega načrta vlade v Londonu, po katerem bi prosilce za azil, ki bi na Otok prišli nezakonito, premestili v Ruando, ne da bi preučili njihove prošnje. Kot so sodniki zapisali v obrazložitvi, je načrt nezdružljiv z obveznostmi države po mednarodnih pogodbah. Britanski premier Rishi Sunak je v odzivu napovedal, da je pripravljen uvesti "izredno zakonodajo", s katero bi Ruando označili za varno državo.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinske sile so v regiji Herson prečkale na vzhodni breg reke Dneper, ki je sicer pod nadzorom ruskih sil, in tam utrdile svoje položaje, je v torek izjavil vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. Prečkanje je potrdil tudi proruski guverner regije Vladimir Saldo, ki pa je prepričan, da Ukrajinci nimajo možnosti za večji preboj. Rusija je večji del ukrajinske regije Herson zasedla kmalu po začetku invazije februarja lani. Prestolnico regije je nadzirala do novembra lani, ko so se ruske sile ob napredovanju ukrajinske vojske umaknile na vzhodno stran reke.

BRUSELJ - Evropska komisija in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell sta v torek zvečer državam članicam posredovala predlog 12. paketa sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Predlog naj bi vključeval tudi prepoved uvoza ruskih diamantov. Prepoved uvoza diamantov, ki ji je dolgo nasprotovala Belgija, je del širšega okvirja za sledenje dragim ruskim kamnom, vzpostavljenega na ravni skupine G7. Med predlaganimi ukrepi je še prepoved uvoza utekočinjenih naftnih plinov butana in propana, ki se običajno uporabljata za kuhanje in ogrevanje.

ŽENEVA - Koncentracije emisij toplogrednih plinov so lani dosegle rekordne ravni, ustavitve trenda rasti pa ni na vidiku, opozarjajo v Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) pri Združenih narodih. Takšne ravni toplogrednih plinov vodijo v nadaljnje segrevanje podnebja, v še več ekstremnih vremenskih dogodkov in v zviševanje gladine morja.

BRUSELJ - Evropska komisija je napoved gospodarske rasti EU in evrskega območja še dodatno znižala, in sicer z 0,8 na 0,6 odstotka. Rahlo je znižala tudi napoved za 2024, za EU z 1,4 na 1,3 odstotka, za območje z evrom pa z 1,3 na 1,2 odstotka.

KARLSRUHE - Nemška zvezna vlada sredstev, namenjenih lajšanju koronavirusne krize, ne sme uporabiti za ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Nemško ustavno sodišče s sedežem v Karlsruheju je namreč določilo, da je bil poseg v proračun za leto 2021 v tem delu neustaven. V okoljevarstveni organizaciji Greenpeace so opozorili, da odločitev ustavnega sodišča pomeni "grenko nazadovanje pri ukrepanju proti podnebnim spremembam". Ob tem so kanclerja Olafa Scholza pozvali k ukrepanju zoper podnebno krizo.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek s 336 glasovi proti 95 potrdil predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja zvezne vlade, pri čemer je za predlog republikanskega predsednika predstavniškega doma glasovalo 209 manjšinskih demokratov in 127 republikancev. Predlog mora do konca tedna potrditi še senat.

APIA - EU in Organizacija afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) sta na Samoi podpisali sporazum, s katerim sta določili okvir sodelovanja v naslednjih dveh desetletjih. Dogovor nadomešča sporazum iz Cotonouja iz leta 2000 in temelji na več prednostnih nalogah, vključno z blaginjo, mirom in bojem proti degradaciji okolja.