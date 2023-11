Del slovenjgraških svetnikov razburja delovanje občinskega podjetja MPIK

Slovenj Gradec, 16. novembra - Slovenjgraški svetniki so se na sredini seji seznanili z aktivnostmi občinskega podjetja MPIK, ki prek javnega zavoda Spotur upravlja novi bazenski kompleks. Del svetnikov so zmotili prepletanje dela MPIK in Spoturja ter veliki zneski, ki jih Spotur namenja podjetju MPIK. Občina bo naročila zunanjo revizijo, poslovanje bodo pregledali nadzorniki.