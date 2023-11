V Ljubljani vrata odpira 25. Slovenski festival vin

Ljubljana, 16. novembra - V ljubljanskem Cankarjevem domu bo vrata danes odprl 25. Slovenski festival vin, na katerem se bo letos predstavilo več kot 120 vinarjev in kulinarikov. Danes in v petek bodo v okviru festivala potekale vodene delavnice in degustacije več kot 550 vinskih vzorcev, razglasili bodo zmagovalce strokovnega ocenjevanja vin.