Na Vipavskem danes pohod po Vertovčevih poteh

Ajdovščina, 19. novembra - Društvo Matija Vertovec prvo nedeljo po Martinovi nedelji pripravlja pohod po Vertovčevih poteh. Tudi letošnjega, 21. po vrsti, so obogatili z novostjo. Letos je to nekoliko drugačna informativna tabla na Vrtovčah, in sicer gre za okvir, v katerega naj bi bil ujet najlepši razgled na del Vipavske doline in okolico Ajdovščine.