Inflacija na ravni proizvajalcev v ZDA oktobra z največjim padcem v več kot treh letih

Washington, 15. novembra - Cene izdelkov pri proizvajalcih so v ZDA oktobra na mesečni ravni doživele največji padec v zadnjih treh letih in pol, je objavilo ameriško ministrstvo za delo. Nazadovale so za 0,5 odstotka, v medletni primerjavi pa je bila inflacija pri proizvajalcih 1,3-odstotna.