ZN in Rdeči križ zaskrbljeni ob vdoru izraelske vojske v bolnišnico Al Šifa

Ženeva/Gaza, 15. novembra - Agencije Združenih narodov in Mednarodni odbor Rdečega križa so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi današnjega vdora izraelske vojske na območje največje bolnišnice na območju Gaze Al Šifa, v kateri je skupaj z bolniki in osebjem ter razseljenimi osebami več tisoč ljudi. Izpostavili so nujnost zaščite civilistov in pacientov.