Ministrstvo odobrilo odstrel dveh volkov v Brkinih

Ljubljana, 15. novembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes izdalo dovoljenje za odstrel dveh volkov na območju Brkinov. Nanaša se na območja, kjer so volkovi letos večkrat povzročili škodo na rejnih živalih. Strokovni predlog za izdajo dovoljenja, ki velja štiri mesece, sta pripravila Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS za varstvo narave.