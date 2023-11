Netanjahu: V Gazi ni kraja, ki ga ne bomo dosegli

Gaza, 15. novembra - V Gazi ni kraja, ki ga ne bomo dosegli, je danes izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pripadnike palestinskega oboroženega gibanja Hamas posvaril, da nikjer na območju enklave niso varni. Potrdil je, da so izraelske sile vstopile v bolnišnico Al Šifa, ki je trenutno brez elektrike, vode in kisika.