Na Borštu pri Cerkljah ob Krki za promet odprli novozgrajeni leseni most prek Krke

Cerklje ob Krki, 15. novembra - Na Borštu pri Cerkljah ob Krki, kjer je narasla Krka z rečnim plavjem lani močno poškodovala že pred tem dokaj načeti leseni most, so v torek novozgrajeni most tehnično pregledali in ga zvečer odprli za promet. Naložba je skupaj z davkom stala 1,25 milijona evrov. Ministrstvo za obrambo bo zanjo prispevalo približno 700.000 evrov.