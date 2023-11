Jadralec Kraševac uresničil cilj s petim mestom na Mini Transatu

Ljubljana, 16. novembra - Jadralec Uroš Kraševac je meril na preboj med peterico pred nastopom na oceanski regati Mini Transat, ki se je začela 24. septembra. Po koncu tekmovanja med 90 jadralkami in jadralci, ki so morali skupaj prejadrati okrog 4050 navtičnih milj od Francije do Martiniqua, je zasedel peto mesto.