O pasteh in priložnostih umetne inteligence tudi ob koncu DST

Nova Gorica, 15. novembra - Na uvajanje umetne inteligence v podjetjih, destinacijah in drugih organizacijah mora biti pripravljena celotna ekipa, zato je izobraževanje in opolnomočenje zaposlenih ključnega pomena, so se strinjali udeleženci IT Toura, ki je potekal v okviru Dnevov slovenskega turizma (DST) v Novi Gorici. Osvetlili so tako priložnosti kot pasti te tehnologije.