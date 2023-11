Vodstvo ljubljanske upravne enote razume stavko

Ljubljana/Maribor, 15. novembra - Načelnica ljubljanske upravne enote Andreja Erjavec popolnoma razume stavkajoče, ker je na upravni enoti že 36 let in ve, koliko let se opozarja na njihove težave. Kot glavni problem največje upravne enote v državi je izpostavila preveliko obremenjenost uslužbencev, medtem ko je največja težava oddelka za poslovanje izobrazbena struktura.