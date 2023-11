Izrazi podpore zahtevam stavkajočih na upravnih enotah

Ljubljana, 15. novembra - V Delavski svetovalnici in Policijskem sindikatu Slovenije podpirajo stavkovne zahteve delavcev na upravnih enotah, ki danes stavkajo. Menijo, da so delavke in delavci na upravnih enotah preobremenjeni in podplačani. Vlado pa zato pozivajo, naj položaj zaposlenih v državni upravi rešuje prednostno, so sporočili.