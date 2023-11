Pri Slovenski matici knjige Bogomile Kravos, Denisa Poniža in Irene Avsenik Nabergoj

Ljubljana, 15. novembra - Pri Slovenski matici so izdali in danes predstavili avtobiografski roman Bogomile Kravos Moj Trst, esejistično zbirko Denisa Poniža Videnja in vedenja ter monografijo Irene Avsenik Nabergoj Izvori podobe Judov v starejši slovenski književnosti. Spregovorili so tudi o novem Zborniku za zgodovino naravoslovja in tehnike, ki je izšel po 20 letih.