Bruselj napoved gospodarske rasti za EU in evrsko območje za 2023 znižal z 0,8 na 0,6 odstotka

Bruselj, 15. novembra - Evropska komisija je danes napoved gospodarske rasti EU in evrskega območja še dodatno znižala, in sicer z 0,8 na 0,6 odstotka. Rahlo je znižala tudi napoved za 2024, za EU z 1,4 na 1,3 odstotka, za območje z evrom pa z 1,3 na 1,2 odstotka. Inflacija se bo še naprej zniževala, a nekoliko počasneje, kot so napovedovali septembra.