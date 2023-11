Začenja se letošnji festival Pixxelpoint

Nova Gorica, 16. novembra - V Novi Gorici se danes začenja 24. mednarodni festival Pixxelpoint, ki bo dogajanje v Novi Gorici in italijanski Gorici popestril vse do konca meseca. Sodelujoči umetniki bodo na letošnjem festivalu intermedijskih umetnosti poskušal prikazati vpliv omrežij na življenje in umetnost.