SMG z Mašo za Jugoslavijo na festivalu v Berlinu

Berlin, 16. novembra - Slovensko mladinsko gledališče (SMG) se bo s predstavo Maša za Jugoslavijo udeležilo festivala Berliner Herbstsalon oziroma Berlinskega jesenskega salona, ki letos poteka pod geslom Lost - You Go Slavia. V ospredju festivala je vprašanje vojne, ki se je dotika tudi predstava. Na festivalu bodo z njo gostovali od danes do nedelje.