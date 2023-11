Ministrstvo z novim rokom razpisa za krepitev digitalnih kompetenc mladih

Ljubljana, 15. novembra - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je objavilo drugi rok javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev. Na razpis se lahko do 30. novembra prijavijo izvajalci usposabljanj, ki bodo potekala od marca do novembra 2024.