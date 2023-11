Na sedmih upravnih enotah stavka okoli 800 zaposlenih

Ljubljana, 15. novembra - Na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, Jesenicah in Rušah danes stavka okoli 800 zaposlenih, so na novinarski konferenci sporočili predstavniki sindikata državnih organov. Ob tem so opozorili na večletna prizadevanja za rešitev preobremenjenosti zaposlenih, pa tudi na nekatere kršitve pravice do stavke.