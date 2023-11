Ljubljanski policisti ob zastojih ujeli več voznikov na odstavnem in reševalnem pasu

Ljubljana, 15. novembra - Prejšnji teden so policisti ukrepali zoper več voznikov, ki so ob zastojih zaradi del na avtocesti na območju Ljubljane vozili po reševalnem pasu, ki so ga vozniki ustvarili za prehod intervencijskih vozil, ali po odstavnem pasu in tako ogrožali varnost cestnega prometa, so sporočili s PU Ljubljana. Globa za tak prekršen je 200 oziroma 300 evrov.