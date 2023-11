Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne zdrsnil v minus

Ljubljana, 15. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,08 odstotka pod gladino. V minus so ga potisnile predvsem Krkine delnice, ki se zaenkrat cenijo po 0,93-odstotni stopnji. Hkrati so delnice novomeškega farmacevta najbolj zanimive vlagateljem; z njimi so zaenkrat opravili za dobrih 700.000 evrov poslov.