Reprezentanca v smučarskem teku v pripravljenosti na začetek svetovnega pokala

Ljubljana, 15. novembra - Slovenska reprezentanca v teku na smučeh bo konec prihodnjega tedna začela novo sezono svetovnega pokala. Pred uvodom v Ruki so danes v Ljubljani članici in člani reprezentance spregovorili o pripravljenosti in ciljih za prihajajočo sezono, v kateri sicer ne bo nobenega večjega tekmovanja. Tekmovalci bodo tako v tej sezoni imeli različne cilje.