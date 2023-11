EU podpisala nov sporazum o sodelovanju z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami

Apia, 15. novembra - EU in Organizacija afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) sta danes na Samoi podpisali sporazum, s katerim sta določili okvir sodelovanja v naslednjih dveh desetletjih. Dogovor nadomešča sporazum iz Cotonouja iz leta 2000 in temelji na več prednostnih nalogah, vključno z blaginjo, mirom in bojem proti degradaciji okolja.