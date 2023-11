Celjski svetniki potrdili rebalans letošnjega proračuna in proračun za leto 2024 v prvi obravnavi

Celje, 15. novembra - Celjski svetniki so na današnji seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Skupni prihodki bodo znašali 72,9 milijona evrov, v prvotnem proračunu pa so bili načrtovani v višini 78,4 milijona evrov. Odhodki so upadli za 5,8 milijona evrov na 76,3 milijona evrov. V prvi obravnavi so potrdili tudi proračun za 2024 v višini 77,5 milijona evrov.