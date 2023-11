Priprave na zagon krške nuklearke bo občasno spremljal hrup

Krško, 15. novembra - Priprave na ponovni zagon Nuklearne elektrarne Krško (Nek) bo občasno spremljal hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega oziroma nejedrskega dela elektrarne, so danes sporočili iz Neka. Okoliške prebivalce prosijo za razumevanje.

Kot so pojasnili v Neku, se bo hrup občasno pojavljal do sinhronizacije generatorja z elektroenergetskim omrežjem. Sproščanje pare, ki je slišno tudi v okolici, se namreč pojavlja, ko se elektrarna po izrednem remontu segreva in približuje priključitvi na omrežje ter se opravljajo fizikalni testi reaktorja.

Segrevanje je po njihovih navedbah prehod od hladne do vroče zaustavitve, ko so doseženi delovni parametri primarnega kroga. Postopek segrevanja temelji na dodajanju toplotne energije s pomočjo dveh obratujočih reaktorskih črpalk in traja približno en dan.

"Ko so parametri doseženi, jih vzdržujemo tako, da se zagotavlja ravnotežje med dovajanjem in odvajanjem toplotne energije črpalk. Ker v tej fazi sekundarni sistemi še ne delujejo, se toplotna energija odvaja s pomočjo izpusta pare prek razbremenilnih ventilov na glavnih parovodih," so dodali.

Nuklearka od 5. oktobra stoji zaradi popravila po puščanju cevi v primarnem sistemu elektrarne. Električno energijo bo po napovedih spet začela proizvajati konec tega tedna. Vnovičen zagon je odvisen od pozitivnega mnenja, ki ga bodo po neodvisnem nadzoru dale organizacije, pooblaščene s strani Uprave RS za jedrsko varnost.

Po ugotovitvi puščanja na cevovodu ene od linij priključnega sistema primarnega sistema, ki je v začetku oktobra povzročilo preventivno zaustavitev elektrarne, so se v Neku odločili v celoti zamenjati segment cevovoda - od priključitve na reaktorsko posodo do prvega ventila. Hkrati so za varno dolgoročno in čimprejšnje ponovno obratovanje v enakem obsegu zamenjali tudi cevovod na drugi liniji sistema, ki obkroža osrednji del reaktorja.

V Neku so že začeli sklepati tudi pogodbe za raziskave, ki bodo razkrile neposredni vzrok odpovedi cevovoda, termohidravlične in mehanske analize za določitev mehanizma, ki je povzročil odpoved, ter tudi za analizo temeljnega vzroka težave. Cilj je, da se vse preiskave končajo v roku enega leta.