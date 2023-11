V Splitu z novimi parkirnimi mesti do več prostora za pešce

Split, 18. novembra - Hrvaško pristaniško mesto Split bo v prihodnjih letih dobilo več kot 11.000 novih parkirnih mest, s čimer želijo med drugim sprostiti prostor za pešce in kolesarje. Spremembe so del celovitega načrta za izboljšanje kakovosti urbanega življenja, ki ga želijo uresničiti do leta 2030.