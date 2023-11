Kmetijstvu nov ukrep za obnovo po poplavah

Ljubljana, 15. novembra - Člani odbora za spremljanje skupne kmetijske politike so potrdili uvedbo ukrepa za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje, ki bo namenjen prizadetim v letošnjih poplavah. Sredstva bo med drugim mogoče prejeti za gradnjo in obnovo kmetijskih objektov, obnovo trajnih nasadov ter nakup mehanizacije in živali.