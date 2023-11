Brazilijo prizadel izjemen vročinski val

Rio de Janeiro, 15. novembra - Iz večjega dela Brazilije od minulega konca tedna poročajo o ekstremnem vročinskem valu, ki je neobičajen za začetek pomladi. Temperaturni rekordi so padli v številnih krajih, tudi v Rio de Janeiru, kjer so sicer termometri v torek kazali 39 stopinj Celzija, a je bilo čutiti, kot da bi bilo 58,5 stopinje, so sporočile pristojne oblasti.