ZDA in Kitajska krepita sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam

San Francisco, 15. novembra - ZDA in Kitajska sta nekaj ur pred srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika Joeja Bidna in Xi Jinpinga v San Franciscu danes napovedali tesnejše sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam, ki sta jih označili za enega največjih izzivov sodobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.