Izraelske sile izvajajo operacijo na območju bolnišnice Al Šifa

Gaza, 15. novembra - Izraelske sile so davi vstopile na območje bolnišnice Al Šifa v Gazi, kjer naj bi izvajale operacijo proti poveljniškemu centru gibanja Hamas. S strani Palestincev se vrstijo pozivi k ustavitvi posredovanja, ZDA so Izrael opozorile na nujno zaščito bolnišnice in bolnikov v njej.