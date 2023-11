Newyorške borze končale v zelenem

New York, 14. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Evropske delnice so v torek zaključile pozitivno, potem ko so nižji podatki o inflaciji v ZDA od pričakovanih zmanjšali zaskrbljenost glede obetov obrestnih mer ameriške centralne banke Federal Reserve, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.