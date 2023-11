V Mariboru za zimsko službo letos rezerviranih 1,6 milijona evrov

Maribor, 15. novembra - Mestna občina Maribor je za izvedbo zimske službe Nigrada in njegovih podizvajalcev v zimski sezoni, ki uradno traja od 15. novembra do 15. marca, rezervirala 1,6 milijona evrov, je danes povedala vodja mestnega urada za komunalo, promet in prostor Suzana Fras. V Nigradu zatrjujejo, da so na zimo pripravljeni, na zalogi imajo tudi dovolj materiala.