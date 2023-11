Na odboru DZ zaskrbljenost zaradi izkoriščanja gradbenih delavcev in preobremenjenosti inšpektorjev

Ljubljana, 14. novembra - Člani odbora DZ za delo, ki so danes obravnavali poročilo republiškega inšpektorata za delo za lani, so izpostavili nekatera pereča vprašanja, povezana z delovnimi pogoji in inšpektoratom. Tako so bili denimo v SD zaskrbljeni zaradi nadaljevanja izkoriščanja delavcev v gradbeništvu, v SDS pa zaradi preobremenjenosti inšpektorjev za delo.