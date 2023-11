Home Depot kljub padanju prodaje presegel pričakovanja s poslovnimi rezultati

New York, 14. novembra - Ameriški trgovini za dom in vrt Home Depot je prodaja nazadovala tudi v minulem tretjem četrtletju. Vendar pa je s poslovnimi rezultati še vedno presegla pričakovanja analitikov in delnice so se ji do sredine trgovalnega dne na Newyorški borzi podražile za 6,52 odstotka na 306,70 dolarja.