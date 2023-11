V julijskih neurjih posredovalo skoraj 36.000, v avgustovskih poplavah več kot 67.000 prostovoljnih gasilcev

Ljubljana, 14. novembra - Gasilska zveza Slovenije je zbrala podatke o sodelovanju gasilskih enot in pripravila obračun intervencijskih stroškov prostovoljnih gasilskih enot v neurjih med 12. julijem in 3. avgustom ter v avgustovskih poplavah. V julijskih neurjih je skupaj posredovalo 35.722, v avgustovskih poplavah pa 67.257 prostovoljnih gasilcev, so sporočili iz zveze.