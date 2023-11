V rimski Galeriji Borghese razstava Rubensovih del

Rim, 15. novembra - V rimski Galeriji Borghese je na ogled razstava z naslovom Pigmalionov dotik, ki je posvečena flamskemu slikarju Petru Paulu Rubensu in njegovemu bivanju v Rimu. Združuje 50 del iz najpomembnejših svetovnih muzejev, od Britanskega muzeja in muzeja Louvre, od londonske Nacionalne galerije in muzeja Prado v Madridu.