Na sadjarsko-zelenjadarski konferenci naslovili izzive sektorja

Ljubljana, 14. novembra - Podnebne spremembe, neenakopravna obdavčitev, zahteve po zmanjševanju rabe fitofarmacevtskih sredstev, škodljivci ter pomanjkanje delovne sile so med ključnimi dejavniki, ki ogrožajo pridelavo sadja in zelenjave, so opozorili na današnji konferenci v Ljubljani. Zavzeli so se tudi za večjo zastopanost slovenskega sadja in zelenjave v javnih zavodih.