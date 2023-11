Na prekmurski vzorčni kmetiji prvi akvaponski rastlinjak

Lendava, 14. novembra - Na prekmurski vzorčni kmetiji, ki jo v Banuti blizu Lendave ureja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, so postavili akvaponski rastlinjak. Kot je povedal pobudnik projekta Jože Meh, gre za enega prvih tovrstnih rastlinjakov v Evropi. V njem načrtujejo pridelavo 9000 glav solate mesečno in od pet do šest ton rib letno.