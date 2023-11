Ob zaključku ERC projekta Eirene razprava o travmah ženks ter politiki v povojnih obdobjih

Ljubljana, 15. novembra - Ob koncu ERC projekta Eirene, namen katerega je bil z vidika spola na novo premisliti povojne tranzicije v 20. stoletju na območju severovzhodnega Jadrana, v teh dneh poteka sklepna konferenca. Na njej razpravljajo o kontinuiteti in diskontinuiteti političnih praks in procesov na podlagi spola ter posledicah vojnega nasilja in travm med ženskami.