V okviru projekta Slovenščina na dlani tudi novo šolsko tekmovanje

Maribor, 15. novembra - Filozofska fakulteta in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru zaključujeta projekt Slovenščina na dlani, v okviru katerega so nadgradili interaktivno učno e-okolje za učenje slovenščine. Pred kratkim so zaključili tudi šolsko tekmovanje iz slovenščine. Z odzivi so zelo zadovoljni.