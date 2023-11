V Pergamu ostri do predloga zakona o izvrševanju državnih proračunov

Ljubljana, 14. novembra - Predlog zakona o izvrševanju državnih proračunov za prihodnji dve leti po mnenju Pergama predstavlja pravno podlago za varčevalne ukrepe, ki bodo v času visoke inflacije prizadeli razpoložljivi dohodek posameznikov in gospodinjstev. To se jim zdi nesprejemljivo, zato so pripravili več pripomb na zakon. Poslance pozivajo, naj jih upoštevajo.