Razrešeni hrvaški obrambni minister v času nesreče ni bil pod vplivom alkohola

Zagreb, 14. novembra - V vzorcu krvi, ki so ga po prometni nesreči s smrtnim izidom odvzeli od zdaj že nekdanjega hrvaškega ministra za obrambo Maria Banožića, niso ugotovili prisotnosti alkohola, so danes sporočili s hrvaškega državnega tožilstva. S tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je Banožić, ko je povzročil prometno nesrečo, vozil pod vplivom alkohola.