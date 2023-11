Varuh Svetina v občinah Moravske Toplice in Beltinci odprl Varuhova kotička

Moravske Toplice/Beltinci, 14. novembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je med obiskom Prekmurja v občinah Moravske Toplice in Beltinci odprl Varuhova kotička. Gre za točko, kjer ljudje najdejo informacije o človekovih in otrokovih pravicah. V Prekmurju so taki kotički na štirih občinah, po Sloveniji jih je 45. Na ta način ljudje lažje pridejo do varuha, je Svetina dejal za STA.