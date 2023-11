Osumljenca za napad pred tekmo lige Aba v Zadru v priporu

Zadar, 15. novembra - Policija v Zadru je kazensko ovadila dve osebi zaradi napada na državljana Srbije v soboto na predvečer tekme v regionalni košarkarski ligi Aba med Zadrom in Crveno zvezdo. Osumljenca so že priprli, so v torek sporočili iz zadrske policijske uprave, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.