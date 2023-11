Na prvem nacionalnem dogodku občanske znanosti o pomenu občanske znanosti v sodobnem raziskovalnem okolju

Ljubljana, 15. novembra - V okviru konference Mreže znanja, ki jo organizira Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes), in v sklopu Dneva odprte znanosti bo danes potekal prvi nacionalni dogodek Dan občanske znanosti z naslovom Odkrivaj, sodeluj, raziskuj. Na dogodku bodo razpravljali o pomenu, vlogi in prispevku občanske znanosti v sodobnem raziskovalnem okolju.