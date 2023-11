Pri KUD Sodobnost knjige za otroke slovenskih avtorjev in roman za odrasle Lutza Seilerja

Ljubljana, 14. novembra - Pri KUD Sodobnost International so predstavili slikanici Protideževna juha Majde Koren in Ane Maraž ter Male skodrane zgodbe Slavka Pregla in Damijana Stepančiča, knjigo Kamnožerji Aksinje Kermauner in Janje Plazar z ilustracijami Galine Miklinove ter mladinski roman Marjane Moškrič Sneg. Izdali so še roman za odrasle Lutza Seilerja Zvezda 111.