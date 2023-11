Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika predstavili etimološki slovar

Ljubljana, 14. novembra - Slovenski znakovni jezik počasi izumira, saj se število njegovih uporabnikov manjša, so na današnji predstavitvi etimološkega slovarja slovenskega znakovnega jezika poudarili strokovnjaki in člani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Novonastali etimološki slovar tako pomaga ohranjati 585 kretenj, ki so že skoraj izginile.