V ptujski mestni galeriji prvič v Sloveniji razstavljata Perino & Vele

Ptuj, 14. novembra - V Galeriji mesta Ptuj drevi odpirajo razstavo vodilnih predstavnikov italijanske sodobne umetnosti, znanih pod imenom Perino & Vele z naslovom Arheologija dnevnika. Ta še poglablja njuno pomembno vez s Ptujem, ki že tisočletja leži na križišču kultur in stičišču preteklosti in sedanjosti, poudarjata kuratorja Marika Vicari in Jernej Forbici.