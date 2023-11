Na konferenci o gospodarskih potencialih umetne inteligence

Ljubljana, 14. novembra - Umetna inteligenca omogoča doseganje še pred kratkim nepredstavljivih ravni digitalnega poslovanja, inovativnosti in konkurenčnosti, so izpostavili na današnji konferenci GoDigital v organizaciji GZS. Vendar obenem prinaša tudi nove nevarnosti zaradi obsega podatkov in informacij, ki jih ima umetna inteligenca na razpolago.