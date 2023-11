V Vipavi želijo urediti digitalni Da Vincijev muzej

Vipava, 14. novembra - Vipava že nekaj let sodeluje v Združenju Le vie di Leonardo da Vinci. V okviru združenja so gostili mednarodno srečanje mest, ki so povezana z imenom in delom Leonarda da Vincija, kjer so se dogovorili tudi za nekatere nove projekte. Med njimi je tudi digitalni muzej, ki bi ga v Vipavi radi uredili že prihodnje leto.